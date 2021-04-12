Johnson & Johnson почала поставки до ЄС однодозової COVID-вакцини

Компанія Johnson & Johnson 12 квітня розпочала поставки до ЄС вакцини проти COVID-19 з однодозовим введенням. До кінця червня планується поставити 55 мільйонів доз.
Про це заявили представники Європейського Союзу та компанія, передає Reuters.
Спочатку компанія планувала розпочати свої поставки на початку квітня, але відклала їх через проблеми з виробництвом.
"Перші дози сьогодні залишають склади для держав-членів (ЄС - ред.)", - сказав представник Єврокомісії на прес-конференції в понеділок.
“Johnson & Johnson сьогодні розпочинає постачання вакцин до ЄС. Дуже хороша новин", - сказав євродепутат Петер Лізе.
Американська компанія зобов'язалася доставити до ЄС 55 мільйонів доз до кінця червня та ще 120 мільйонів у третьому кварталі, заявив цього місяця комісар ЄС з промисловості Т'єрі Бретон.
"Зовсім недавно було незрозуміло, чи буде виконана ця обіцянка. Однак 50 мільйонів доз є точними у другому кварталі",- сказав Лізе, зазначивши, що він отримав цю інформацію від компанії та від Європейської комісії, яка координує переговори з виробниками вакцин.
Прес-секретар Johnson & Johnson підтвердила, що компанія розпочала поставки в понеділок до країн ЄС, Норвегії та Ісландії. Там заявили, що мають на меті поставити у 2021 році до ЄС, Норвегії та Ісландії 200 мільйонів доз.
Нагадаємо, європейський регулятор з медичних препаратів (EMA) розглядає можливі зв'язки між вакциною Johnson & Johnson проти коронавірусу та виникненням тромбів. Наразі відомо про чотири випадки тромбозу після використання препарату.