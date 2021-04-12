Johnson & Johnson почала поставки до ЄС однодозової COVID-вакцини

Спочатку компанія планувала розпочати свої поставки на початку квітня, але відклала їх через проблеми з виробництвом.

"Перші дози сьогодні залишають склади для держав-членів (ЄС - ред.)", - сказав представник Єврокомісії на прес-конференції в понеділок.

“Johnson & Johnson сьогодні розпочинає постачання вакцин до ЄС. Дуже хороша новин", - сказав євродепутат Петер Лізе.

Американська компанія зобов'язалася доставити до ЄС 55 мільйонів доз до кінця червня та ще 120 мільйонів у третьому кварталі, заявив цього місяця комісар ЄС з промисловості Т'єрі Бретон.

"Зовсім недавно було незрозуміло, чи буде виконана ця обіцянка. Однак 50 мільйонів доз є точними у другому кварталі",- сказав Лізе, зазначивши, що він отримав цю інформацію від компанії та від Європейської комісії, яка координує переговори з виробниками вакцин.

Прес-секретар Johnson & Johnson підтвердила, що компанія розпочала поставки в понеділок до країн ЄС, Норвегії та Ісландії. Там заявили, що мають на меті поставити у 2021 році до ЄС, Норвегії та Ісландії 200 мільйонів доз.