Johnson & Johnson відклала застосування своєї вакцини в Європі

Американська компанія Johnson & Johnson оголосила про те, що відкладає застосування своєї вакцини Janssen на території Європи. На такий крок пішли через можливий зв'язок вакцини з утворенням тромбів.

Про це йдеться у заяві на сайті Johnson & Johnson .

"Нам відомо про надзвичайно рідкісне захворювання, яке виникає у людей, що отримали нашу вакцину від коронавірусу ... Ми вивчаємо ці випадки з європейськими органами охорони здоров'я. Ми ухвалили рішення відкласти розгортання нашої вакцини в Європі", - оголосили в компанії.

Як наголосили в Johnson & Johnson, компанія тісно співпрацює з медичними експертами та органами охорони здоров'я, а також рішуче підтримує відкриту передачу інформації медичним працівникам та громадськості.

"Органи охорони здоров'я рекомендують вакцинованим нашим препаратом людям, у яких протягом трьох тижнів після щеплення з'являються сильні головні болі, біль в животі та у ногах або задишка, звертатися до свого лікаря", - додали в Johnson & Johnson.