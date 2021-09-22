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Кабмін хоче дозволити роботу садочків і молодших класів незалежно від зони карантину

Автор: Валерія Поліщук

Кабінет міністрів України планує дозволити роботи садочків, а також молодших класів під час карантину. Зокрема, робота закладів не залежатиме від введеної зони карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду.

"Також спільно з МОЗ вважаємо доцільним передбачити можливість відвідування закладів освіти для здобувачів шкільної освіти, спеціальних закладів загальної середньої освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти незалежно від рівня епіднебезпеки", - заявив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Він також додав, що вихованці закладів дошкільної освіти та учні початкових класів потребують безпосереднього контакту з педагогічними працівниками.

"І саме тому сьогодні ми ініціюємо зміни до постанови Кабміну, де буде дозволено відвідування закладів освіти дошкільнятам, учням 1-4 класів закладів освіти", - додав міністр.

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