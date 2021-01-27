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Кабмін хоче спростити процес закупки вакцин в Україну: прийнято два документи

Автор: Анастасія Рокитна

Кабінет міністрів України затвердив документи, які дадуть змогу закуповувати нові ефективні препарати та вакцини без зайвих законодавчих бар’єрів. Такі інструменти застосовують в США, Британії та Франції.

Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна почне вакцинацію населення від коронавірусу в лютому.

"Сьогодні ми затвердили два важливих документи, які дадуть змогу закуповувати нові ефективні препарати та вакцини без зайвих законодавчих бар’єрів. Ідеться про Договори керованого доступу (Managed Entry Agreements)", - заявив він.

За його словами, це дасть можливість вступати в прямі перемовини з виробниками оригінальних інноваційних лікарських засобів для їх закупівель. Тепер рішення за Радою.

"Цей інструмент застосовують такі передові країни як США, Велика Британія, Франція, Польща, Італія та інші", - зазначив він.

Нагадаємо, Денис Шмигаль заявив, що Україна до 1 лютого очікує рішення COVAX по включенню в розподіл вакцин так званої першої хвилі.

Також прем'єр повідомив, що в Україні паралельно з державною повинна початися платна вакцинація.

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