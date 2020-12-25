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Кабмін вигадав, як прискорити отримання COVID-вакцини. Хочуть залучити "Мрію"

Новость на русском → Київ, П'ятниця 25 грудня 2020 15:38
Кабмін вигадав, як прискорити отримання COVID-вакцини. Хочуть залучити "Мрію" Фото: АН-225 "Мрія" (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів планує запропонувати компаніям-розробникам вакцини від коронавірусу послуги з транспортування препаратів літаком "Мрія". Кабмін розраховує, що це дозволить пришвидшити отримання COVID-вакцини Україною.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

За словами нардепа, уряд вже готує пропозицію компаніям Pfizer, BioNTech та AstraZeneca.

"Літак можна обладнати спеціальним обладнанням для підтримання температури -70, і за це прискорити отримання вакцини, якщо ми будемо доставляти цю вакцину на інші замовлення, які надходять до компаній-виробників. Ми будемо просити, щоб отримати поза чергою", - пояснив він.

Нагадаємо, до цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба називав три шляхи для отримання вакцини від коронавірусу.

Крім того, президент Володимир Зеленський говорив, що веде переговори з лідерами країн ЄС, щоб пришвидшити отримання Україною вакцини від коронавірусу.

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