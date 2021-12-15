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Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня

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Київ, Середа 15 грудня 2021 13:12
Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Кабінет міністрів продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня 2022 року. Таким чином, обмеження діятимуть щонайменше протягом I кварталу наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду.

"Для того, щоб максимально протидіяти пандемії і захистити здоров'я людей, уряд продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, карантин триватиме, як мінімум, протягом I кварталу наступного року.

"Це означає, що всі правила доступу до публічних місць із COVID-сертифікатами, щодо носіння масок і дотримання дистанції залишаються в силі", - додав прем'єр.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня Вінницька та Хмельницька області повернулися до "жовтої" зони адаптивного карантину.

А Одеська область, навпаки, може повернутися до "червоної" зони з найжорсткішими обмеженнями.

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