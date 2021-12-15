Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня
Кабінет міністрів продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня 2022 року. Таким чином, обмеження діятимуть щонайменше протягом I кварталу наступного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду.
"Для того, щоб максимально протидіяти пандемії і захистити здоров'я людей, уряд продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, карантин триватиме, як мінімум, протягом I кварталу наступного року.
"Це означає, що всі правила доступу до публічних місць із COVID-сертифікатами, щодо носіння масок і дотримання дистанції залишаються в силі", - додав прем'єр.
Нагадаємо, з сьогоднішнього дня Вінницька та Хмельницька області повернулися до "жовтої" зони адаптивного карантину.
А Одеська область, навпаки, може повернутися до "червоної" зони з найжорсткішими обмеженнями.