Кабмін виділив кошти на закупівлю 1,2 млн доз COVID-вакцин

Кабінет міністрів направив додаткові кошти на закупівлю вакцин від коронавірусу. Мова йде про 1,2 млн доз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram-каналі.
Відповідне рішення було ухвалено сьогодні під час засідання уряду.
"Уряд направляє додаткові кошти на закупівлю 1,2 млн доз вакцини від COVID-19", - написав нардеп.
Разом з тим, міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко ініціював врегулювання низки питань функціонування інформаційно-аналітичної системи "MedData", а також запропонував змінити перелік лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод про закупівлі зі спеціалізованими організаціями.
Нагадаємо, Кабінет міністрів скоротив строк дії COVID-сертифікату після двох доз вакцини з 365 до 270 днів.
Додамо, також уряд сьогодні розширив сфери діяльності, у яких можна отримати послуги в рамках програми "єПідтримка". Так, українці віком від 60 років з 24 січня зможуть купити на "ковідну" тисячу ліки.