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Кабмін виділив кошти на закупівлю 1,2 млн доз COVID-вакцин

Автор: Марія Кучерявець

Кабінет міністрів направив додаткові кошти на закупівлю вакцин від коронавірусу. Мова йде про 1,2 млн доз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram-каналі.

Відповідне рішення було ухвалено сьогодні під час засідання уряду.

"Уряд направляє додаткові кошти на закупівлю 1,2 млн доз вакцини від COVID-19", - написав нардеп.

Разом з тим, міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко ініціював врегулювання низки питань функціонування інформаційно-аналітичної системи "MedData", а також запропонував змінити перелік лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод про закупівлі зі спеціалізованими організаціями.

Нагадаємо, Кабінет міністрів скоротив строк дії COVID-сертифікату після двох доз вакцини з 365 до 270 днів.

Додамо, також уряд сьогодні розширив сфери діяльності, у яких можна отримати послуги в рамках програми "єПідтримка". Так, українці віком від 60 років з 24 січня зможуть купити на "ковідну" тисячу ліки.

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Кабінет Міністрів УкраїниВакцина від коронавірусу