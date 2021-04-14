Уряд виділив на вакцинацію від COVID-19 додаткові 6,5 млрд гривень
Кабінет міністрів здійснив перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2021 рік. Кошти заберуть з програми медичного обслуговування населення та передадуть на вакцинацію від коронавірусної інфекції.
Постанова від 14 квітня 2021 року № 338 оприлюднена на Урядовому порталі.
Документом передбачено зменшення обсягу видатків за програмою 2308060 "Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення" на суму 6,5 млрд гривень.
Водночас передбачено збільшення обсягу видатків за програмою 2301270 "Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" у сумі 6,5 млрд гривень.
Раніше у держбюджеті на проведення вакцинації було передбачено 1,377 млрд гривень.
Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині березня 27% українців були готові зробити щеплення вакциною від коронавірусу Covieshield. Не хочуть робити щеплення цим препаратом 67% респондентів.
За даними опитування КМІС, українці схвально ставляться до того, що публічні особи і політики вакцинуються від СOVID-19 першими. Вважають, що це правильно щодо публічних осіб, 45% респондентів, щодо політиків - 42%.