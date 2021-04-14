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Кабмин выделил на вакцинацию от COVID-19 дополнительные 6,5 млрд гривен

Новина українською → Украина, Среда 14 апреля 2021 15:50
Кабмин выделил на вакцинацию от COVID-19 дополнительные 6,5 млрд гривен Фото: правительство нашло 6,5 млрд гривен на вакцинацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров провел перераспределение некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения на 2021 год. Средства заберут из программы медицинского обслуживания населения и передадут на вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Постановление от 14 апреля 2021 года № 338 обнародовано на Правительственном портале.

Документом предусмотрено сокращение объема расходов по программе 2308060 "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения" на сумму 6,5 млрд гривен.

В то же время предусмотрено увеличение объема расходов по программе 2301270 "Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" в сумме 6,5 млрд гривен.

Ранее в госбюджете на проведение вакцинации было предусмотрено 1,377 млрд гривен.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине марта 27% украинцев были готовы сделать прививку вакциной от коронавируса Covieshield. Не хотят делать прививки этим препаратом 67% респондентов.

По данным опроса КМИС, украинцы одобрительно относятся к тому, что публичные лица и политики вакцинируются от СOVID-19 первыми. Считают, что это правильно в отношении публичных лиц, 45% респондентов, в отношении политиков - 42%.

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