У Кабміні розповіли, що дасть COVID-сертифікат українцям всередині країни

Як пояснили РБК-Україна в Міністерстві цифрової трансформації, у планах уряду зробити ще й внутрішню версію ковідного сертифіката.

"Уряд ще має прийняти рішення про те, коли і за яких обставин його будуть використовувати. Можливо, для відвідування таких масових заходів, як концерти", - розповіли у відомстві.

Один з варіантів, який розглядають у Міністерстві охорони здоров'я - це застосування ковід-сертифікатів у регіонах червоної зони. Заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер заявив, що це допоможе згладити економічний удар від локдауну.

"Тоді ми вже не будемо повально закривати всі громадські заклади. Якщо в закладі персонал щеплений або у них є антитіла, ми його не закриємо і будемо пускати туди вакцинованих людей. Якщо епідемічна ситуація вимагатиме закриття торгових центрів або громадського транспорту - ми їх закриємо для тих, хто не провакцинований. Всі ці приклади дуже умовні, але якось так повинно бути", - уточнив чиновник.

За його словами, всі ці "поблажки" будуть прописані в окремій постанові Кабміну не раніше липня. Але, вводячи певні переваги, уряд буде виходити як мінімум з темпів і масштабів вакцинації.