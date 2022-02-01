Яким препаратом робити бустер після змішаної вакцинації: відповідь МОЗ
Міністерство охорони здоров'я України рекомендує робити бустерну дозу при змішаному щепленні від коронавірусу РНК-вакцинами. У разі їх відсутності, підсилює укол можна зробити іншим препаратом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Коронавірус Інфо".
"Бустерну дозу (при змішаній схемі вакцинації - ред.) рекомендується робити мРНК-вакцинами - Moderna або Comirnaty/Pfizer", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що якщо в прищеплювальному пункті ці вакцини відсутні, то бустерну дозу можна зробити іншим препаратом.
Змішані схеми вакцинації та бустерні дози
Moderna Moderna/Pfizer, AstraZeneca, Moderna/Pfizer, можна використовувати AstraZeneca, Moderna або Pfizer протягом перших двох доз.
AstraZeneca + Moderna moderna / Pfizer - через шість місяців - AstraZeneca, Moderna або Pfizer.
AstraZeneca / Moderna + Moderna - через шість місяців - AstraZeneca, Moderna або Pfizer.
Фото: якою вакциною зробити бустерну дозу при змішаному щепленні від COVID (t.me/COVID19_Ukraine)
Нагадаємо, у січні поточного року в Україні змінили схеми змішаної вакцинації від COVID-19.