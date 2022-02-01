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Яким препаратом робити бустер після змішаної вакцинації: відповідь МОЗ

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Київ, Вівторок 01 лютого 2022 17:23
Яким препаратом робити бустер після змішаної вакцинації: відповідь МОЗ Фото: якою вакциною зробити бустерну дозу при змішаному щепленні від COVID (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство охорони здоров'я України рекомендує робити бустерну дозу при змішаному щепленні від коронавірусу РНК-вакцинами. У разі їх відсутності, підсилює укол можна зробити іншим препаратом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Коронавірус Інфо".

"Бустерну дозу (при змішаній схемі вакцинації - ред.) рекомендується робити мРНК-вакцинами - Moderna або Comirnaty/Pfizer", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що якщо в прищеплювальному пункті ці вакцини відсутні, то бустерну дозу можна зробити іншим препаратом.

Змішані схеми вакцинації та бустерні дози

Moderna Moderna/Pfizer, AstraZeneca, Moderna/Pfizer, можна використовувати AstraZeneca, Moderna або Pfizer протягом перших двох доз.

AstraZeneca + Moderna moderna / Pfizer - через шість місяців - AstraZeneca, Moderna або Pfizer.

AstraZeneca / Moderna + Moderna - через шість місяців - AstraZeneca, Moderna або Pfizer.

Яким препаратом робити бустер після змішаної вакцинації: відповідь МОЗ

Фото: якою вакциною зробити бустерну дозу при змішаному щепленні від COVID (t.me/COVID19_Ukraine)

Нагадаємо, у січні поточного року в Україні змінили схеми змішаної вакцинації від COVID-19.

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