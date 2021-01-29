Календарний план вакцинації українців: хто і коли отримає щеплення

Міністерство охорони здоров'я представило календарний план вакцинації українців від коронавірусу. Очікується, що вакцинація українського населення почнеться в лютому.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Календарний план складається з 5 етапів вакцинації дев'яти груп населення. У плані також відзначено, хто, коли і де буде отримувати щеплення від коронавірусу.

Лютий-квітень : 367 тисяч медиків стаціонарів та учасники ООС.

: 367 тисяч медиків стаціонарів та учасники ООС. Квітень-травень : 1,9 млн людей у віці 80+ років та працівників первинної меддопомоги.

: 1,9 млн людей у віці 80+ років та працівників первинної меддопомоги. Травень-червень : 363 тисячі інших медпрацівників.

: 363 тисячі інших медпрацівників. Червень-липень : 2,9 млн людей у віці 70-79 років.

: 2,9 млн людей у віці 70-79 років. Липень-серпень : 640 тисяч співробітників структур держбезпеки.

: 640 тисяч співробітників структур держбезпеки. Серпень-вересень : 2,3 млн людей у віці 65-69 років.

: 2,3 млн людей у віці 65-69 років. Вересень-жовтень : 1,4 млн працівників освіти.

: 1,4 млн працівників освіти. Жовтень-листопад : 2,8 млн людей у віці 60-64 роки.

: 2,8 млн людей у віці 60-64 роки. Листопад-грудень: 1,7 млн представників інших категорій.

Нагадаємо, сьогодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав можливу дату початку вакцинації від коронавірусу.

Крім того, у МОЗ розповіли, як працюватиме запис на вакцинацію від коронавірусу в Україні.