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Канада припинила пасажирське авіасполучення з Індією і Пакистаном через COVID-19

Автор: РБК-Україна

Влада Канади ввели тимчасову заборону на пасажирське авіасполучення з Індією і Пакистаном через різке зростання хворих коронавірусною інфекцією в цих країнах. Обмеження діятиме протягом 30 днів.

Про це повідомив глава Мінтрансу Канади Омар Альгабра, передає Reuters.

"Велика кількість хворих COVID-19 виявляється серед пасажирів, що прибувають з Індії та Пакистану. Міністерство транспорту Канади видало розпорядження про призупинення пасажирських авіаперевезень з цих країн", - заявив міністр, уточнивши, що заборона вводиться на термін 30 днів.

Він також закликав співгромадян відмовитися від поїздок в Індію і Пакистан через ризик зараження коронавірусів. У МОЗ Канади в свою чергу зазначили, що призупинення пасажирського авіасполучення допоможе відомству отримати більше даних про епідеміологічні обставини в цих країнах.

Нагадаємо, в Індії ситуація з коронавірусів продовжує погіршуватися кілька днів поспіль. Країна побила світовий рекорд по добовій захворюваності COVID-19.

Відзначимо, на початку тижня Індія заявила про настання другої хвилі коронавірусу в країні. Число нових пацієнтів стрімко продовжує рости більш 40 днів. Спалах спостерігається на тлі однієї з найширших кампаній з вакцинації від COVID.

На тлі ситуації з коронавірусної інфекції в Індії влада Пакистану посилили карантинні заходи. Крім того, для контролю за їх дотриманням заведено залучити військових.

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