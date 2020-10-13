Після канікул школи можуть перейти на дистанційне навчання - Шмигаль

Українські школи будуть мати можливість перейти на дистанційне навчання після завершення осінніх канікул. Цей варіант включать у постанову Кабміну щодо канікул.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Комісія з ТЕБ та НС підтримала пропозицію Міністерства освіти і науки, щоб у закладах середньої освіти рекомендувати провести канікули з 15 по 30 жовтня. Після їх завершення можливе переведення на дистанційну форму навчання. Уряд погоджується і пропонує внести це у постанову про канікули", - сказав Шмигаль.

У різних регіонах України місцева влада поки, в основному, не поспішає відправляти школярів на канікули з середи. Так, у Чернівцях школи продовжать роботу на цьому тижні, в Києві канікули розпочнуться 21 жовтня. В Одесі збираються розпочати канікули 26 жовтня, але до цього перевести школи на один тиждень на дистанційне навчання. У Львові канікули повинні почати з 19 жовтня.

В Івано-Франківську починати канікули раніше також не планують.

Також на сьогоднішньому засіданні Кабмін затвердив обмеження кількості учасників масових заходів в Україні. Після масових заходів у регіонах зростає кількість заражених коронавірусом.

Крім цього, вирішено продовжити карантин в Україні до кінця року.

Відзначимо, в Україні вранці у вівторок підтвердили 5133 нових випадку коронавіруса. Всього в країні захворіли вже понад 270 тисяч чоловік.