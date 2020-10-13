RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Після канікул школи можуть перейти на дистанційне навчання - Шмигаль

Автор: Роман Тверденко

Українські школи будуть мати можливість перейти на дистанційне навчання після завершення осінніх канікул. Цей варіант включать у постанову Кабміну щодо канікул.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Комісія з ТЕБ та НС підтримала пропозицію Міністерства освіти і науки, щоб у закладах середньої освіти рекомендувати провести канікули з 15 по 30 жовтня. Після їх завершення можливе переведення на дистанційну форму навчання. Уряд погоджується і пропонує внести це у постанову про канікули", - сказав Шмигаль.

У різних регіонах України місцева влада поки, в основному, не поспішає відправляти школярів на канікули з середи. Так, у Чернівцях школи продовжать роботу на цьому тижні, в Києві канікули розпочнуться 21 жовтня. В Одесі збираються розпочати канікули 26 жовтня, але до цього перевести школи на один тиждень на дистанційне навчання. У Львові канікули повинні почати з 19 жовтня.

Популярні новини

В Івано-Франківську починати канікули раніше також не планують.

Також на сьогоднішньому засіданні Кабмін затвердив обмеження кількості учасників масових заходів в Україні. Після масових заходів у регіонах зростає кількість заражених коронавірусом.

Крім цього, вирішено продовжити карантин в Україні до кінця року.

Відзначимо, в Україні вранці у вівторок підтвердили 5133 нових випадку коронавіруса. Всього в країні захворіли вже понад 270 тисяч чоловік.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України школа