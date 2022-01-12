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Каннабіс захищає від зараження коронавірусом, - дослідження

Автор: Іванна Шовкун

Дослідження Фармацевтичного коледжі та Інституту Лінуса Полінга в США показали, що з’єднання коноплі можуть блокувати проникнення вірусу SARS-CoV-2 у клітину людини. Таким чином людина може не заразитися COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MedicalXpress.

Вчені виявили, що пара каннабіноїдних кислот зв'язується з шиповидним білком SARS-CoV-2, блокуючи критичний етап у процесі, який вірус використовує для зараження людей.

За даними дослідження, каннабігеролінова кислота CBGA, і каннабідіолінова кислота CBDA, з'єднуються зі спайк-білком. Саме проти нього спрямовані всі існуючі вакцини та терапія антитілами.

"Ці каннабіноїдні кислоти у великій кількості містяться в коноплі та в багатьох екстрактах конопель. Це не наркотичні речовини і вони не містять психоактивних інгредієнтів марихуани, тому безпечні для людей. І наше дослідження показало, що вони були однаково ефективні проти всіх варіантів SARS-CoV- 2, включаючи варіанти "Дельта" та "Омікрон", - зазначили вчені.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я розробило проект закону про обіг медичної марихуани. До Ради він буде внесений найближчими місяцями.

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