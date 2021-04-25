ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Карантин в Німеччині не планують пом'якшувати до кінця травня

Новость на русском → Німеччина, Неділя 25 квітня 2021 19:34
Карантин в Німеччині не планують пом'якшувати до кінця травня Фото: в Німеччині поки не планують послаблювати карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Рівень зараження коронавірусом у Німеччині зріс у вихідні, попри більш жорсткі обмеження. Міністр фінансів Олаф Шольц заявив, що не очікує пом'якшення обмежень до кінця травня.

Про це голова мінфіну ФРН сказав в коментарі Bild am Sonntag, передає Reuters.

"Нам потрібен графік повернення до звичного життя, але це повинен бути план, який не доведеться скасовувати лише через декілька днів", - сказав Шольц.

На його думку, Федеральний уряд до кінця травня повинен мати змогу окреслити "чіткі та сміливі кроки пом'якшення" на літо, які дозволять ресторанам коригувати плани відновлення роботи, а громадянам планувати відпустку.

Шольц сказав, що ці кроки також мають пояснювати, коли будуть можливі відвідування концертів, театрів та футбольних стадіонів.

Канцлер Ангела Меркель у суботу закликала німців дотримуватися жорсткіших правил, що вводяться в районах з високим рівнем зараженості, заявивши, що заходи, введені у вихідні, необхідні для подолання третьої хвилі епідемії коронавірусу.

Німеччина намагається стримати поширення вірусу, що ускладнено більш заразним варіантом B117, який вперше з’явився у Великобританії. Це також свідчить про відносно повільний старт кампанії з вакцинації у Німеччині.

Минулого тижня парламент схвалив поправки до Закону про захист від інфекцій, щоб надати федеральному уряду більше повноважень в умовах пандемії. Меркель розробила зміни після того, як деякі з 16 федеральних штатів відмовились застосовувати жорсткіші заходи.

Новий закон дозволяє уряду запроваджувати комендантську годину між 22:00 та 5 ранку у районах, де кількість випадків перевищує 100 на 100 000 жителів протягом трьох днів поспіль. Правила також передбачають більш жорсткі обмеження приватних зборів та покупок.

Школам доведеться закритися та повернутися до онлайн-уроків, якщо кількість випадків сягне 165 на 100 000 жителів протягом трьох днів поспіль.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель раніше заявила, що третя хвиля пандемії коронавірусу виявилася найважчою для Німеччини. Вона підкреслила, що найбільш важливою зброєю в боротьбі з пандемією залишається вакцинація, в той час, як тестування на COVID-19 допомагає владі "побудувати міст" назустріч нормалізації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19