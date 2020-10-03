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Карантин готова послабити тільки одна область в Україні

Автор: РБК-Україна

Станом на 3 жовтня карантин в Україні готовий послабити тільки один регіон. Найбільш сприятлива ситуація з поширенням коронавірусу залишається в Кіровоградській області.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я.

За даними міністерства, в Кіровоградській області показник захворюваності на 100 тисяч населення за 14 днів становить 19,9 - це нижче базового показника, який дорівнює 40. Крім того, в області заповнено менше половини ліжко-місць у лікарнях для пацієнтів з COVID-19.

Найбільш складна ситуація з захворюваністю в наступних регіонах

  • Тернопільська область - 304,2 випадки на 100 тисяч населення (за 14 днів);
  • Чернівецька область - 227,7;
  • Харківська область - 212,9;
  • Рівненська область - 168,6;
  • Сумська область - 187,4;
  • Київ - 165,4.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в зв'язку з поширенням COVID-19 закликав посилити контроль за дотриманням карантину на ринках та інших місцях скупчення людей.

Зазначимо, за минулу добу в Україні зафіксували одразу два антирекорди. Зокрема, понад 4,6 тисяч нових випадків і 92 смерті.

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