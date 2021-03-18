Карантин у Києві посилюють з 20 березня. Кличко зробив заяву

Влада Києва прийняла рішення посилити карантин у місті з 20 березня по 9 квітня включно через коронавірус. У столиці спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації.

Про це заявив на брифінгу мер міста Віталій Кличко.

Комісія ТЕБ та НС на позачерговому засіданні вирішила посилити карантин у Києві.

"З 20 березня Київ запроваджує суворі карантинні обмеження", - сказав Кличко.

Вводять такі обмеження:

зачиняють кінотеатри, театри, музеї, концертні зали, ТРЦ,

забороняється проведення масових заходів,

кафе та ресторани працюватимуть виключно на "виніс",

забороняється проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 кв.м. на 1 особу),

присутність глядачів на спортивних змаганнях також буде заборонено,

автозаправочні станції працюватимуть без кафе,

перукарні, салони краси, фітнес та спортивні зали працюватимуть за попереднім записом,

усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу.

Такі обмеження вводять на три тижні.

Раніше секретар Київради Володимир Бондаренко в коментарі РБК-Україна повідомив, що ситуація в Києві дуже складна. У лікарнях понад 3,5 тисячі осіб, з яких 71% у важкому стані, сказав він.

Зокрема, зазначимо, що за минулу добу в столиці виявили 1092 нових випадки зараження COVID-19. Крім того, в країні за минулу добу виявили максимальну кількість нових випадків коронавірусу від початку року - 15 053.

Декілька тижнів Київ є одним з лідерів серед регіонів з найбільшою кількістю нових заражень.

Через ситуацію з COVID весняні канікули в місті почались раніше. Діти пішли на канікули 18 березня.