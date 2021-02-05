Карантин перестав працювати в боротьбі з COVID, - МОЗ Чехії

В Чехії заявили, що карантинні обмеження перестали працювати в боротьбі з коронавірусом. Недотримання чинних обмежень з боку громадян погіршує ситуацію і змушує уряд постійно їх продовжувати.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Чехії Ян Блатний, передає vinegret.cz.

За його словами, один день недотримання заходів вартий декількох тижнів продовження їх дії.

"Факт в тому, що епідеміологічна ситуація у нас не покращується. Статистика безкомпромісно показує, що у нас все частіше зустрічається "британська" мутація, яка більш агресивна і поширюється значно швидше. Це доводить простий факт - введені нами заходи перестали працювати", - сказав він.

Міністр закликав більш серйозно ставитися до обмежень.

Нагадаємо, уряд Чехії ухвалив нові правила в'їзду іноземців в країну, в тому числі для українців. Вони почнуть діяти з 5 лютого.

Зазначимо, уряд Чехії ухвалив рішення посилити карантин у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні. Нові обмеження набудуть чинності в суботу, 30 січня.