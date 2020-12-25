Карантин на Різдво: що дозволено на свята

Карантин на католицьке Різдво в Україні не буде посилено. Додаткові заборони набудуть чинності вже після Нового року, тому вихідні 25-27 грудня пройдуть в умовах поточних обмежень. Детально про карантинні заходи на свята - в матеріалі РБК-Україна.

Що продовжує працювати

Міський громадський транспорт функціонує з обмеженням по числу пасажирів на місцях для сидіння. Обов'язкова наявність засобів індивідуального захисту.

Маршрути міжміського, міжобласного сполучення на свята продовжують працювати в режимі обмежень "помаранчевої" зони. Це стосується автомобільного, залізничного, авіаційного транспорту.

Басейни, спортзали, фітнес-центри можуть працювати з обмеженням відвідувачів не більше 1 людини на 20 кв.м.

Діяльність кінотеатрів, театрів дозволена при заповнюваності залів не більше 50% відвідувачів.

Працюють готелі, санаторно-курортні установи, реабілітаційні центри.

Дозволена діяльність ринків, магазинів, ТРЦ із дотриманням протиепідемічних вимог.

Які заборони діють на Різдво

З 19 грудня уряд запровадив ряд обмежень по всій країні щодо проведення масових і релігійних заходів, сфери розваг. Вони будуть діяти в період різдвяних і новорічних свят до посилення карантину 8 січня 2021. Зокрема, на даний момент забороняється:

робота кафе, барів, ресторанів з 23:00 до 07:00, при цьому розрахункові операції припиняються о 22:00;

знаходження за одним столиком в закладах громадського харчування більше 4 повнолітніх;

проведення святкових банкетів, публічних заходів, майстер-класів у закладах громадського харчування;

робота нічних клубів, дискотек;

масові заходи чисельністю понад 20 учасників;

релігійні заходи в приміщеннях з кількістю учасників понад 1 людини на 5 кв.м;

прийом відвідувачів в музеях, галереях при чисельності в залі більше 1 людини на 10 кв.м;

проведення святкових заходів в освітніх установах за участю дітей більше ніж з однієї групи (класу) і з відвідувачами.

Варто відзначити, що з 8 січня на українців чекає чергове посилення карантину. Кабмін прийняв рішення про посилення обмежень після новорічних свят.

Протягом 16 днів до 25 січня будуть закриті непродовольчі ринки і магазини, ТРЦ, спортзали. Заклади громадського харчування зможуть продовжити роботу тільки в режимі на винос. Також на карантин підуть всі освітні установи.

Раніше повідомлялося, уряд дозволив кафе, ресторанам, барам продовжити час роботи в новорічну ніч. Згідно з прийнятою постановою, заклади громадського харчування 1 січня 2021 зможуть працювати не до першої години ночі, а до 7 ранку.