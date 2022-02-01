Карантин в Україні: Київ в "помаранчевій" зоні, "жовтих" областей різко стало менше
Станом на 1 лютого в "помаранчевій" зоні карантину перебувають більшість областей України, а також Київ. "Жовта" зона карантину різко скоротилась.
"Червона" зона
Сьогодні в цій зоні дві області:
- Івано-Франківська.
- Рівненська.
Втім, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Сумська та Хмельницька під загрозою локдауну. Там по два показники МОЗ є критичними.
"Помаранчева" зона
- Вінницька область.
- Волинська область.
- Донецька область.
- Житомирська область.
- Закарпатська область.
- Запорізька область.
- Львівська область.
- Миколаївська область.
- Одеська область.
- Сумська область.
- Тернопільська область..
- Луганська область.
- Хмельницька область.
- Черкаська область.
- Чернігівська область.
- Чернівецька область,
- Херсонська область,
- Харківська область,
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Київ.
"Жовта" зона
Тим часом, ця зона стрімко скорочується. У ній залишилось тільки чотири області:
- Дніпропетровська.
- Київська.
- Кіровоградська.
- Полтавська.