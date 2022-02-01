Карантин в Україні: Київ в "помаранчевій" зоні, "жовтих" областей різко стало менше

Станом на 1 лютого в "помаранчевій" зоні карантину перебувають більшість областей України, а також Київ. "Жовта" зона карантину різко скоротилась.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт МОЗ .

"Червона" зона

Сьогодні в цій зоні дві області:

Івано-Франківська.

Рівненська.

Втім, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Сумська та Хмельницька під загрозою локдауну. Там по два показники МОЗ є критичними.

"Помаранчева" зона

Вінницька область.

Волинська область.

Донецька область.

Житомирська область.

Закарпатська область.

Запорізька область.

Львівська область.

Миколаївська область.

Одеська область.

Сумська область.

Тернопільська область..

Луганська область.

Хмельницька область.

Черкаська область.

Чернігівська область.

Чернівецька область,

Херсонська область,

Харківська область,

Київ.

"Жовта" зона

Тим часом, ця зона стрімко скорочується. У ній залишилось тільки чотири області: