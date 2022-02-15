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Карантин в Україні. "Червоних" областей - 5, а "жовтих" - дві і Київ

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні в "жовтій" зоні карантину перебувають Київ, Полтавська та Харківська області. П'ять областей перебувають в "червоній" зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

У "червоній" зоні карантину Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська, Хмельницька області.

У "жовтій" зоні перебувають Київ, Полтавська та Харківська області.

Всі інші області перебувають у "помаранчевій" зоні.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом 29 724 людини, а померли - 305.

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