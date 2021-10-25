Карантин в Україні продовжують посилювати. Хто в "червоній" зоні

Хто в "червоній" зоні

Першою областю, що потрапила в "червону" зону стала Херсонська. З 15 жовтня там введені максимальні обмеження. Далі "червона" зона розширилася ще на чотири області - Одеську, Запорізьку, Донецьку та Дніпропетровську, а з 23 жовтня і на Сумську.

З 26 жовтня обмеження "червоної" зони почнуть діяти також у Миколаївській та Рівненській областях.

Правила "червоної" зони

При попаданні в" червону " зону в регіоні забороняється робота кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, ринків, фітнес-центрів. Також забороняються масові заходи.

Працювати продовжують продуктові магазини, АЗС, пошта, банки, аптеки, ветклініки.

На відміну від минулого року, цього року обмежень "червоної" зони можна уникнути. Для цього потрібна стовідсоткова вакцинація. Так, якщо, наприклад, в кінотеатрі всі співробітники і відвідувачі отримали дві дози вакцини - кінотеатр може працювати без обмежень.

Чи закривають транспорт

З 21 жовтня в Україні діють нові правила міжобласних перевезень. На поїзд, літак або автобус можна сісти лише при наявності сертифіката вакцинації, негативного ПЛР-тесту або тесту на антиген. При цьому, з "жовтої" зони в " жовту "достатньо однієї дози вакцини, а ось в "червону" потрібен повний курс - дві дози. На дітей ці правила не поширюються.

Обмеження на міжобласні перевезення діють по всій території країни.

Що стосується міського транспорту і пересування в межах області, їх роботу регулює місцева влада. Так, рішенням міських комісій ТЕБ і НС влада на місцях може вводити окремі обмеження на транспорт. Зокрема, цим правом скористалася Запорізька область, яка вимагає у пасажирів тест або вакцинацію в міському транспорті.