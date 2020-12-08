Карантин в Україні посилять з січня: що збираються обмежити
Вже цього тижня стане відомо, чи буде введений локдаун в Україні. Уряд оприлюднить повний перелік нових обмежувальних заходів під час чергового засідання Кабміну. РБК-Україна зібрало всю інформацію про можливе посилення карантину, його умови та строки.
Жорсткий карантин необхідний у січні
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook повідомив, що уряд буде змушений ввести більш жорсткі обмеження, незважаючи на те, що в останні тижні епідситуація дещо стабілізувалася.
Завдяки карантину вихідного дня вдалося знизити навантаження на медичну систему. Однак глава Кабміну припустив, що з урахуванням динаміки захворюваності вже наступного місяця доведеться посилити карантин.
Що планують заборонити
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на зустрічі з представниками ЗМІ заявив, що під час локдауну передбачається:
- закриття шкіл і дитячих садів;
- не працюватимуть державні установи;
- заборона на обслуговування відвідувачів в ресторанах, кафе, барах;
- під забороною робота розважальних закладів;
- буде заборонена діяльність фітнес-центрів, спортзалів.
Що може працювати під час локдауну
- громадський транспорт (з обмеженням пасажирів за кількістю місць для сидіння);
- продуктові магазини, аптеки, автозаправки;
- гірськолижні курорти;
- готелі (дозволено забезпечення сніданками);
- церкви (з обмеженням 1 людина на 5 кв.м);
- заклади громадського харчування зможуть працювати тільки в режимі доставки і видачі замовлень;
- не планується закриття міжнародного сполучення - в'їзд і виїзд громадян України за межі країни буде дозволений.
Остаточне рішення щодо обмежень ухвалять 9 грудня
Повний список обмежувальних заходів представлять в середу на засіданні Кабінету міністрів. Як зазначив Денис Шмигаль, уряд працює над переліком карантинних заходів спільно з главами міст і ОДА.
При цьому представники місцевої влади підтримують такі заборони в період жорсткого карантину:
- проведення святкових концертів, робота дискотек і нічних клубів, масові заходи в приміщеннях, робота хостелів, ТРЦ - 100% опитаних;
- робота музеїв, кінотеатрів і театрів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля - 95%;
- проведення новорічних ярмарків, діяльність спортзалів і фітнес-центрів - 90%.
Локдаун може тривати 3 тижні
Тотальний локдаун дасть можливість знизити показники захворюваності на COVID-19 до 6-8 тисяч нових випадків щодня. Як зазначили в МОЗ, точні терміни локдауну ще обговорюються, але обмеження будуть ефективні в разі їх введення на 3 тижні.
Згідно з розрахунками, тритижневий карантин дозволить нормально пройти лютий і березень без пікових рівнів захворюваності та без необхідності ще одного локдауну.
За словами Віктора Ляшка, в середині лютого епідеміологічна ситуація може виявитися найбільш напруженою, оскільки до захворюваності коронавірусом додається сезонний спалах грипу.
Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що пропонуватиме плановий жорсткий карантин починаючи з перших днів січня, для того, щоб розвантажити медичну систему перед сезонною епідемією грипу.
Також РБК-Україна з посиланням на джерела в уряді повідомляло, що посилений карантин в Україні може бути введений з 2 по 23 січня, однак мова йде не про тотальний локдаун, а про посилення обмежень.
Нагадаємо, згідно із законодавством, уряд має попередити населення і бізнес про введення нових карантинних обмежень як мінімум за 7 днів до набуття ними чинності.