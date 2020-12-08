Карантин в Україні посилять з січня: що збираються обмежити

Вже цього тижня стане відомо, чи буде введений локдаун в Україні. Уряд оприлюднить повний перелік нових обмежувальних заходів під час чергового засідання Кабміну. РБК-Україна зібрало всю інформацію про можливе посилення карантину, його умови та строки.

Жорсткий карантин необхідний у січні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook повідомив, що уряд буде змушений ввести більш жорсткі обмеження, незважаючи на те, що в останні тижні епідситуація дещо стабілізувалася.

Завдяки карантину вихідного дня вдалося знизити навантаження на медичну систему. Однак глава Кабміну припустив, що з урахуванням динаміки захворюваності вже наступного місяця доведеться посилити карантин.

Що планують заборонити

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на зустрічі з представниками ЗМІ заявив, що під час локдауну передбачається:

закриття шкіл і дитячих садів;

не працюватимуть державні установи;

заборона на обслуговування відвідувачів в ресторанах, кафе, барах;

під забороною робота розважальних закладів;

буде заборонена діяльність фітнес-центрів, спортзалів.

Що може працювати під час локдауну

громадський транспорт (з обмеженням пасажирів за кількістю місць для сидіння);

продуктові магазини, аптеки, автозаправки;

гірськолижні курорти;

готелі (дозволено забезпечення сніданками);

церкви (з обмеженням 1 людина на 5 кв.м);

заклади громадського харчування зможуть працювати тільки в режимі доставки і видачі замовлень;

не планується закриття міжнародного сполучення - в'їзд і виїзд громадян України за межі країни буде дозволений.

Остаточне рішення щодо обмежень ухвалять 9 грудня

Повний список обмежувальних заходів представлять в середу на засіданні Кабінету міністрів. Як зазначив Денис Шмигаль, уряд працює над переліком карантинних заходів спільно з главами міст і ОДА.

При цьому представники місцевої влади підтримують такі заборони в період жорсткого карантину:

проведення святкових концертів, робота дискотек і нічних клубів, масові заходи в приміщеннях, робота хостелів, ТРЦ - 100% опитаних;

робота музеїв, кінотеатрів і театрів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля - 95%;

проведення новорічних ярмарків, діяльність спортзалів і фітнес-центрів - 90%.

Локдаун може тривати 3 тижні

Тотальний локдаун дасть можливість знизити показники захворюваності на COVID-19 до 6-8 тисяч нових випадків щодня. Як зазначили в МОЗ, точні терміни локдауну ще обговорюються, але обмеження будуть ефективні в разі їх введення на 3 тижні.

Згідно з розрахунками, тритижневий карантин дозволить нормально пройти лютий і березень без пікових рівнів захворюваності та без необхідності ще одного локдауну.

За словами Віктора Ляшка, в середині лютого епідеміологічна ситуація може виявитися найбільш напруженою, оскільки до захворюваності коронавірусом додається сезонний спалах грипу.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що пропонуватиме плановий жорсткий карантин починаючи з перших днів січня, для того, щоб розвантажити медичну систему перед сезонною епідемією грипу.

Також РБК-Україна з посиланням на джерела в уряді повідомляло, що посилений карантин в Україні може бути введений з 2 по 23 січня, однак мова йде не про тотальний локдаун, а про посилення обмежень.

Нагадаємо, згідно із законодавством, уряд має попередити населення і бізнес про введення нових карантинних обмежень як мінімум за 7 днів до набуття ними чинності.