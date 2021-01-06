Карантинне Різдво: як працюють заклади та транспорт

У 2021 році українці святкують Різдво в умовах карантину. Як працюють заклади та громадський транспорт - у матеріалі РБК-Україна.

Ресторани працюють за таким графіком: з 07:00 до 23:00 (розрахункові операції дозволено проводити до 22:00).

Громадський транспорт під час карантину зупиняти не будуть. Однак в транспорті будуть діяти обмеження щодо кількості пасажирів: не більше за кількість сидячих місць.

Також працюють магазини, ТРЦ, та ринки, але з дотриманням каранинних вимог.

МОЗ рекомендує українцям під час святкування обмежити кількість гостей, уникати рукостискань та обіймів, обмежити перебування осіб у місцях, де готують їжу тощо.

В МОЗ також закликають не влаштовувати і не брати участь у жодних зимових святкуваннях, якщо у родині є заражені коронавірусом, якщо є симптоми COVID-19, якщо очікують результати аналізів на коронавірус і, якщо людина - контактна особа.

Зазначимо, що з 8 по 24 січня в Україні починає діяти посилений карантин. У цей період заклади громадського харчування зможуть тільки видавати замовлення на виніс або доставляти їх за адресою. Громадський транспорт, у порівнянні з весняним жорстким карантином, продовжить працювати без змін

Нагадаємо, потяги та літаки під час різдв'яних свят також продовжать здійснювати внутрішні та міжнародні рейси.

Зазначимо, Україна отримає 16 млн доз вакцини від коронавірусу в рамках глобальної ініціативи COVAX.