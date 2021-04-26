Казахстан почав прищеплювати від коронавірусу власною вакциною

У Казахстані в понеділок, 26 квітня, стартувала кампанія вакцинації проти коронавірусу казахським препаратом QazVac. Одним з перших, хто прищепився даною вакциною, став міністр охорони здоров'я Казахстану Олексій Цой.

В управлінні громадської охорони здоров'я столиці Казахстану Нур-Султана повідомили, що перша партія з 6 тисяч доз вакцини QazVac вже надійшла на склади. Всього на складах казахської столиці зберігається 55 тисяч доз разом з російським препаратом "Супутник-V".

Як зазначив голова управління Тимур Муратов, громадяни самі можуть вибрати, якою вакциною щепитися.

Всього по Казахстану розподілили 50 тисяч доз власної вакцини. Міністр охорони здоров'я Олексій Цой, який вакцинувався QazVac повідомив, що відчуває себе "добре" після уколу. За його словами, Казахський уряд зараз веде переговори з турецькими партнерами про виробництво майбутніх партій вакцини.