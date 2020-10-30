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Київ оновив антирекорд за COVID-19: вперше більше 700 нових випадків

Новость на русском → Київ, П'ятниця 30 жовтня 2020 09:04
Київ оновив антирекорд за COVID-19: вперше більше 700 нових випадків Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У Києві за минулу добу коронавірусом заразилася 741 особа. Це новий антирекорд в столиці.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Це вперше, коли кількість нових випадків в Києві перевищила 700. До цього антирекордом було 635 нових випадків зараження коронавірусом.

З початку пандемії в столиці COVID-19 підтвердили вже у 36 768 осіб. З них 743 (+17) пацієнтів померли, 12 639 - одужали. Зараз активними хворими залишаються 23 386 осіб.

Нагадаємо, в цілому в країні за добу підтвердили 8 312 заражень коронавірусом. Це вперше, коли кількість нових випадків перевищила 8 тисяч. Найбільше заражень зафіксували в Києві, Харківській, Хмельницькій, Одеській, Донецькій і Львівській областях.

Всього з початку пандемії захворіли 378 729 осіб. Активними хворими залишаються 216 662 людини.

Раніше РБК-Україна писало, що в Київській області понад половина всіх госпіталізованих за коронавірусу потребують кисневої підтримки.

Також повідомлялося, що у Києві лікарняні ліжка для лікування коронавірусу були заповнені на 67,9%. Всього в країні зайняті вже 65,8% таких ліжок.

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