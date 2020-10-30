Киев обновил антирекорд по COVID-19: впервые более 700 новых случаев

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Киеве за прошедшие сутки коронавирусом заразился 741 человек. Это новый антирекорд в столице.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Это впервые, когда количество новых случаев в Киеве превысило 700. До этого антирекордом было 635 новых случаев заражения коронавирусом.

С начала пандемии в столице COVID-19 подтвердили уже у 36 768 человек. Из них 743 (+17) пациентов умерли, 12 639 - выздоровели. Сейчас активными больными остаются 23 386 человек.

Напомним, в целом в стране за сутки подтвердили 8 312 заражений коронавирусом. Это впервые, когда количество новых случаев превысило 8 тысяч. Больше всего заражений зафиксировали в Киеве, Харьковской, Хмельницкой, Одесской, Донецкой и Львовской областях.

Всего с начала пандемии заболели 378 729 человек. Активными больными остаются 216 662 человека.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киевской области более половина всех госпитализированных из-за коронавируса нуждаются в кислородной поддержке.

Также сообщалось, что в Киеве больничные койки для лечения коронавируса были заполнены на 67,9%. Всего в стране заняты уже 65,8% таких кроватей.