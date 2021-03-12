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Київ визначив для прийому хворих на коронавірус майже 5100 ліжок, - Кличко

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 березня 2021 17:25
Київ визначив для прийому хворих на коронавірус майже 5100 ліжок, - Кличко Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Київ визначив для прийому хворих на коронавірус майже 5100 ліжок у 29 медзакладах столиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

Мер Києва зазначив, що на збільшення кількості ліжок місто виділило майже 30 млн гривень і ще 7,5 млн грн витратили на закупівлю кисневих концентраторів.

"Сьогодні головне - це здоров’я і життя українців. І дуже важливо упередити колапс медичної системи. Ми контролюємо ситуацію. Бо місто визначило для прийому хворих на коронавірус майже 5100 ліжок у 29 медзакладах столиці", - повідомив міський голова.

Він також додав, що станом на 12 березня зафіксовано найвищу кількість хворих на коронавірус у медичних закладах з початку пандемії - 2548 людей. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах наразі складає 57%.

"Як бачимо, збільшується кількість госпіталізованих пацієнтів. Сьогодні в лікарнях столиці - найбільша кількість хворих на коронавірус від початку пандемії. Особливо тих, хто перебуває у важкому стані та потребує кисневої підтримки. Це тривожна тенденція", - розповів Кличко.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 12 946 нових випадків коронавірусу. Це максимальний показник у 2021 році.

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