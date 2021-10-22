Київ потрапить до "червоної" зони: у КМДА розповіли коли
Фото: коли столиця буде у "червоній" зоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
До "червоної" зони адаптивного карантину внесуть Київ. Це може статися вже через 5 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника.
"Маємо за вчорашній день 44 летальних випадки від коронавірусу по місту, та більш як 1300 захворювань, а на сьогоднішній ранок перевищено 65% ліжок з киснем в лікарнях. Це говорить про те, що до 5 днів - і Київ опиниться в "червоній" зоні", - сказав Поворозник.
Він пояснив, що перенесення регіону до тієї чи іншої зони карантину ухвалює держкомісія ТЕБ та НС, однак сьогодні київська комісія вже ухвалила порядок обмежень у столиці, коли її внесуть до "червоної" зони.