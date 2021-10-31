Київ іде на карантин. Як працюватиме метро у локдаун (список документів)

"Червона" зона карантин у Києві починає діяти з 1 листопада. Окрім загальних обмежень у столиці діятимуть і додаткові, зокрема, для транспорту.
Докладніше про те, як працюватиме метро у Києві під час локдауну - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Як повідомили у прес-службі столичного метрополітену, з 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності COVID-документів.
Так, пасажири в метро повинні мати при собі один із таких документів:
Наявність документів при вході до метро перевіряти не будуть. Але правоохоронці ходитимуть зі спонтанними перевірками. Пасажирам, які не мають документів, загрожує штраф від 17 тисяч гривень.
Зазначимо, COVID-документи потрібні не лише для метро, а й для громадського транспорту столиці.
З 1 листопада без наявності COVID-документів у персоналу та відвідувачів не зможуть працювати, зокрема, кафе, ресторани, кінотеатри, театри. Також COVID-документи потрібні і для ТРЦ. Крім того, неповнолітнім вхід до торговельних центрів без супроводу COVID-безпечних дорослих заборонено.
Школи Києва з понеділка не працюватимуть, виняток зробили лише для садків, але за умови вакцинації педагогів.