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Київ йде на локдаун. Скільки може тривати тотальний карантин

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Київ, П'ятниця 29 жовтня 2021 14:29
Київ йде на локдаун. Скільки може тривати тотальний карантин Фото: карантин у Києві посилюють (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Карантин у Києві посилюють, вже з 1 листопада столиця житиме з обмеженнями "червоної" зони. Крім того, столична влада ввела ряд додаткових правил.

Детальніше про те, коли можуть зняти обмеження - в матеріалі РБК-Україна.

Мер Києва Віталій Кличко вчора анонсував посилення карантину в столиці. Очільник міста заявив, що нові правила почнуть діяти з 1 листопада. Разом з тим, як довго може тривати тотальний карантин він не уточнив.

Крім того, вчора Держкомісія з ТЕБ і НС прийняла рішення про переведення Києва в "червону" зону з 1 листопада. Терміни перебування столиці в "червоній" зоні також не уточнюються.

Разом з тим, в МОЗ пояснили, що "червона" зона в регіоні діє до стабілізації ситуації і залежить від COVID-показників. Йдеться, зокрема, про рівень госпіталізації, кількість хворих, рівень тестування та завантаженість лікарняних ліжок з киснем. Зокрема, зараз в Києві перевищено рівень госпіталізації (більше 90 на 100 тис. населення при нормі не більше 60) і завантаження ліжок з киснем (станом на вчора було 68% при нормі в 65%).

Також глава МОЗ Віктор Ляшко раніше повідомляв, що з досвіду попередніх обмежень, середній час перебування регіону в "червоній" зоні становить 37 днів.

Посилена "червона" зона: правила карантину у Києві з 1 листопада

З 1 листопада без COVID-сертифіката або тесту (ПЛР або експрес) не зможуть працювати кафе, ресторани, кінотеатри, театри, готелі, ЦНАПи, управління праці, пенсійного фонду. Крім того, в ТРЦ заборонено пускати неповнолітніх без супроводу - особи молодше 18 років повинні бути з дорослими, у яких є COVID-документи.

Крім того, COVID-документи повинні бути у пасажирів всього міського транспорту. Перевіряти їх при посадці не будуть, але в КМДА анонсували спонтанні перевірки. Так, якщо у пасажира не буде COVID-документа, йому загрожує штраф до 34 тисяч гривень.

Школи Києва, навіть молодші класи працюватимуть дистанційно, а от садочки зможуть працювати, але за умови вакцинації педагогів.

Київ йде на локдаун. Скільки може тривати тотальний карантин

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