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У Києві цього тижня повернуть штрафи за порушення карантину: кого це стосується

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Київ, Вівторок 21 вересня 2021 17:15
У Києві цього тижня повернуть штрафи за порушення карантину: кого це стосується Фото: у Києві повернуть штрафи за порушення карантину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Вже у четвер, 23 вересня, Київ разом з рештою України опиниться у "жовтій" зоні карантину. Після цього у столиці почнуть знову штрафувати за порушення карантину.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

Коли почнуть знову штрафувати

За словами Рубана, столична Держспоживслужба почне знову штрафувати за порушення санітарних та протиепідемічних вимог вже з четверга, 23 вересня.

Кого будуть штрафувати

Держспоживслужба буде перевіряти та притягати до відповідальності за порушення карантину лише столичні заклади. Громадян служба штрафувати не може, бо це компетенція поліції.

У разі виявлення порушення, розмір штрафу буде починатися від 34 тисяч гривень.

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