У Києві цього тижня повернуть штрафи за порушення карантину: кого це стосується
Фото: у Києві повернуть штрафи за порушення карантину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Вже у четвер, 23 вересня, Київ разом з рештою України опиниться у "жовтій" зоні карантину. Після цього у столиці почнуть знову штрафувати за порушення карантину.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.
Коли почнуть знову штрафувати
За словами Рубана, столична Держспоживслужба почне знову штрафувати за порушення санітарних та протиепідемічних вимог вже з четверга, 23 вересня.
Кого будуть штрафувати
Держспоживслужба буде перевіряти та притягати до відповідальності за порушення карантину лише столичні заклади. Громадян служба штрафувати не може, бо це компетенція поліції.
У разі виявлення порушення, розмір штрафу буде починатися від 34 тисяч гривень.