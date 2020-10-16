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У Києві на карантин закрили вісім шкіл та три дитсадки

Автор: Роман Тверденко

У Києві через випадків коронавіруса закриті вісім шкіл та три дитячих садки. У школах випадки зараження у вчителів.

Про це на брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.

Закрито три школи у Печерському районі, три - в Оболонському та по одній - у Подільському та Дарницькому.

На дистанційному навчанні знаходяться 598 класів у 192 школах. Всього в Києві коронавірусом захворіли 579 учнів і 449 педагогів.

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На карантин закриті три дитячих садка, а також 86 груп в 75 садках.

Нагадаємо, що на ранок п'ятниці в Україні виявили рекордні 5992 нові випадки зараження COVID-19. Найбільше заражень в Харківській, Одеській, Дніпропетровській областях і в Києві. У столиці - 455 випадків, 22 людини померли.

Також Кличко повідомив, що у Київській міській лікарні № 6 поки немає ліжкомісць. Всі місця заповнені зараженими коронавірусом.

Київ залишився в "помаранчевій зоні" карантину після оновлення зонування України в четвер.

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