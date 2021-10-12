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У Києві чоловік продавав фальшиві COVID-сертифікати: йому загрожує до 6 років в'язниці

Автор: Марія Кучерявець

У столиці правоохоронці затримали чоловіка, який організував продаж підроблених COVID-сертифікатів. За один такий документ він вимагав 250 євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Встановлено, що зловмисник знаходив клієнтів через соціальні мережі та пропонував придбати міжнародний COVID-сертифікат без проходження процедури вакцинації.

Після чого, формувати так званий "сертифікат" йому допомагали сімейна лікарка та медсестра столичної лікарні.

Так, спільниці вносили невірогідну інформацію в базу даних електронної системи охорони здоров’я та видавали COVID-сертифікати.

Правоохоронці провели обшуки за місцем роботи співробітниць медичного закладу та автомобіля затриманого та вилучили: чернетки, гроші, телефон, печатки, бланки сертифікатів та іншу документацію, що підтверджує протиправну діяльність спільників.

Наразі розпочато кримінальне за частиною третьою статті 358 ККУ.

Організатору схеми вже повідомили про підозру у скоєнні злочину, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

Щодо діяльності медичних працівників - вирішується питання про притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Фото: у Києві затримали чоловіка, який продавав фальшиві COVID-сертифікати (kyiv.npu.gov.ua)

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