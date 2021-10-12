У Києві чоловік продавав фальшиві COVID-сертифікати: йому загрожує до 6 років в'язниці

У столиці правоохоронці затримали чоловіка, який організував продаж підроблених COVID-сертифікатів. За один такий документ він вимагав 250 євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.
Встановлено, що зловмисник знаходив клієнтів через соціальні мережі та пропонував придбати міжнародний COVID-сертифікат без проходження процедури вакцинації.
Після чого, формувати так званий "сертифікат" йому допомагали сімейна лікарка та медсестра столичної лікарні.
Так, спільниці вносили невірогідну інформацію в базу даних електронної системи охорони здоров’я та видавали COVID-сертифікати.
Правоохоронці провели обшуки за місцем роботи співробітниць медичного закладу та автомобіля затриманого та вилучили: чернетки, гроші, телефон, печатки, бланки сертифікатів та іншу документацію, що підтверджує протиправну діяльність спільників.
Наразі розпочато кримінальне за частиною третьою статті 358 ККУ.
Організатору схеми вже повідомили про підозру у скоєнні злочину, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.
Щодо діяльності медичних працівників - вирішується питання про притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Фото: у Києві затримали чоловіка, який продавав фальшиві COVID-сертифікати (kyiv.npu.gov.ua)