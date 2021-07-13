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У Києві в МВЦ почнуть робити щеплення Pfizer за бажанням, але не всім

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Вівторок 13 липня 2021 12:27
У Києві в МВЦ почнуть робити щеплення Pfizer за бажанням, але не всім Фото: щеплення вакциною Pfizer почнуть робити у Києві в МВЦ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Києві із 16 липня у Центрі вакцинації на базі МВЦ за бажанням почнуть щепити препаратом Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech. Однак поки вакцинацію проводитимуть лише для осіб старше 60 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Відповідний запис на вакцинацію вже відкрито в системі HELSI.ME.

Окрім вакцини виробництва Pfizer, для людей 60+ залишається доступним і CoronaVac виробництва Sinovac.

Загалом, Київ став першим в Україні за охопленням населення вакцинацією від COVID‑19, подолавши рубіж 500 тисяч щеплень із початку кампанії. Однією дозою щеплено 339 758 людей, а дві дози отримали 164 296 людей.

Раніше повідомлялося, що у Київській області у семи містах щодня будуть працювати центри масової вакцинації. Вони будуть відкриті з 9 ранку до 17:00.

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