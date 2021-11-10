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У Києві новий максимум смертей: понад 70 летальних випадків за добу

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Київ, Середа 10 листопада 2021 10:54
У Києві новий максимум смертей: понад 70 летальних випадків за добу Фото: у Києві новий максимум смертей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві за минулу добу зафіксували 73 летальних випадки від коронавірусу. Це найбільший показник у столиці від початку пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

За добу

Зокрема, за добу у Києві виявили 1740 нових заражень коронавірусом, 73 летальних випадки та 975 одужань.

Загальна статистика

Від початку пандемії коронавірусу в Києві вже зареєстрували 272 768 випадків COVID. Померли від хвороби - 6 677, а одужали - 236 151.

Зазначимо, що попередній максимум смертей за добу у Києві був зафіксований 2 листопада та становив 60 летальних випадків.

Нагадаємо, з 1 листопада, Київ офіційно перейшов у "червону" зону адаптивного карантину. В столиці проїзд в громадському транспорті та відвідування ТРЦ дозволено при наявності ПЛР-тесту або COVID-сертифіката.

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