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В Киеве новый максимум смертей: более 70 летальных исходов за сутки

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Киев, Среда 10 ноября 2021 10:54
В Киеве новый максимум смертей: более 70 летальных исходов за сутки Фото: в Киеве новый максимум смертей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 73 летальных случая от коронавируса. Это самый большой показатель в столице с начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

За сутки

В частности, за сутки в Киеве обнаружили 1740 новых заражений коронавирусом, 73 летальных случая и 975 выздоровлений.

Общая статистика

С начала пандемии коронавируса в Киеве уже зарегистрировали 272 768 случаев COVID. Умерли от болезни - 6 677, а выздоровели - 236 151.

Отметим, что предыдущий максимум смертей за сутки в Киеве был зафиксирован 2 ноября и составил 60 летальных случаев.

Напомним, с 1 ноября Киев официально перешел в "красную" зону адаптивного карантина. В столице проезд в общественном транспорте и посещение ТРЦ разрешено при наличии ПЦР-теста или COVID-сертификата.

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