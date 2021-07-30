У Києві відкриють ще один центр масової вакцинації: де і коли

З 1 серпня в київському ТРЦ Blockbuster Mall відкриється ще один центр масової вакцинації від коронавірусу. Записатися на щеплення можуть всі охочі, кому виповнилося 18 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ України .

Центр вакцинації в ТРЦ Blockbuster Mall працюватиме з 1 серпня без вихідних з 11:00 до 21:00. Всі охочі зможуть зробити щеплення від COVID-19 вакциною CoronaVacSinovac Biotech.

Записатися на щеплення можуть всі охочі від 18 років за телефоном контакт-центру МОЗ: 0-800-60-20-19.

Після отримання другою дозою вакцини у сімейного лікаря можна отримати міжнародну довідку про вакцинацію.

У МОЗ зазначили, що зараз у всіх регіонах України працює понад 360 центрів вакцинації від коронавірусу, з них 22 - у Києві.