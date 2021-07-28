Як отримати другу дозу в Україні, якщо вакцинувався за кордоном: пояснення МОЗ
Фото: МОЗ пояснив, як отримати другу дозу в Україні після щеплення за кордоном (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністерство охорони здоров’я розповіло, як закінчити повний курс вакцинування особам, які отримали першу дозу за кордоном. Також орган пояснив, які документи необхідно мати з собою.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.
На сайті міністерства зазначається, що в першу чергу необхідно звернутися до сімейного лікаря з офіційним документом, який засвідчує дані стосовно введення першої дози препарату проти коронавірусу за кордоном.
Документ повинен відповідати вимогам:
- вказані: назва препарату, дата, серія, місце проведення;
- повинен бути завірений медичним закладом або ж лікарем, який проводив вакцинування;
- переклад українською в довільній формі.
Під час наступного кроку необхідно звернутися до найближчого пункту щеплення, де буде доступний необхідний препарат.
Варто відзначити, що термін між першим й другим введенням вакцин становить:
- AstraZeneca - 12 тижнів;
- Comirnaty/Pfizer - 21-28 днів;
- CoronaVac/Sinovac - 14-28 днів;
- Moderna - 28 днів.