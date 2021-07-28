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Як отримати другу дозу в Україні, якщо вакцинувався за кордоном: пояснення МОЗ

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Київ, Середа 28 липня 2021 20:12
Як отримати другу дозу в Україні, якщо вакцинувався за кордоном: пояснення МОЗ Фото: МОЗ пояснив, як отримати другу дозу в Україні після щеплення за кордоном (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство охорони здоров’я розповіло, як закінчити повний курс вакцинування особам, які отримали першу дозу за кордоном. Також орган пояснив, які документи необхідно мати з собою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

На сайті міністерства зазначається, що в першу чергу необхідно звернутися до сімейного лікаря з офіційним документом, який засвідчує дані стосовно введення першої дози препарату проти коронавірусу за кордоном.

Документ повинен відповідати вимогам:

  • вказані: назва препарату, дата, серія, місце проведення;
  • повинен бути завірений медичним закладом або ж лікарем, який проводив вакцинування;
  • переклад українською в довільній формі.

Під час наступного кроку необхідно звернутися до найближчого пункту щеплення, де буде доступний необхідний препарат.

Варто відзначити, що термін між першим й другим введенням вакцин становить:

  • AstraZeneca - 12 тижнів;
  • Comirnaty/Pfizer - 21-28 днів;
  • CoronaVac/Sinovac - 14-28 днів;
  • Moderna - 28 днів.
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