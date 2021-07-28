Як отримати другу дозу в Україні, якщо вакцинувався за кордоном: пояснення МОЗ

Міністерство охорони здоров’я розповіло, як закінчити повний курс вакцинування особам, які отримали першу дозу за кордоном. Також орган пояснив, які документи необхідно мати з собою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ .

На сайті міністерства зазначається, що в першу чергу необхідно звернутися до сімейного лікаря з офіційним документом, який засвідчує дані стосовно введення першої дози препарату проти коронавірусу за кордоном.

Документ повинен відповідати вимогам:

вказані: назва препарату, дата, серія, місце проведення;

повинен бути завірений медичним закладом або ж лікарем, який проводив вакцинування;

переклад українською в довільній формі.

Під час наступного кроку необхідно звернутися до найближчого пункту щеплення, де буде доступний необхідний препарат.

Варто відзначити, що термін між першим й другим введенням вакцин становить: