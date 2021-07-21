У Києві відкрили запис на щеплення вакциною Moderna в центрі вакцинації

Онлайн-запис на щеплення доступний з 22 по 25 липня.

"Отримати щеплення вакциною Spikevax від Moderna можуть всі бажаючі від 18 років. Тільки за попереднім записом", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer у МВЦ можуть отримати кияни від 60 років. При цьому в центрі вакцинації вакцина CoronaVac доступна для всіх.

Крім того, з 23 липня на вакцинацію можна записатися в будь-який пункт щеплень на базі медустанов незалежно від місця проживання, реєстрації або прийому сімейного лікаря.

"Дані про запис - дата, час і номер бригади - будуть доступні в додатку Helsi", - йдеться в повідомленні.