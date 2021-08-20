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У Києві відкрили запис на щеплення другою дозою вакцини Moderna

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Київ, П'ятниця 20 серпня 2021 10:15
У Києві відкрили запис на щеплення другою дозою вакцини Moderna Фото: у Києві відкрили запис на щеплення другою дозою вакцини Moderna (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У столиці став доступний онлайн-запис на щеплення другою дозою препаратом Moderna. Ревакцинацію можна пройти київському МВЦ, а також в низці медзакладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsi.

"Відкрито онлайн-запис для щеплення другою дозою вакцини Moderna в Києві для всіх", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що в Центрі вакцинації в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) другу дозу препарату можна буде отримати з 25 серпня до 5 вересня.

Крім цього, ревакцинація доступна для охочих і в медичних закладах столиці.

У сервісі наголошують, що записатися на щеплення можна лише в разі потреби другої дози вакцини Moderna.

"Медзаклад скоріше за все відмовить у щепленні цією вакциною, якщо ви запишетеся та прийдете отримати першу дозу", - додають в Helsi.

Однак киянам будуть доступні одна з 3-х інших вакцин, які будуть в наявності в тому чи іншому медзакладі.

Нагадаємо, в Києві відкрили онлайн-запис на щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer в Blockbuster Mall.

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