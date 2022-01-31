У Києві зростає захворюваність на грип та COVID. За тиждень - майже в два рази

Зазначено, що епідепоріг рівня захворюваності перевищено у місті на 28,7%, що вказує на високий рівень інтенсивності епідемічного процесу. Наразі показник захворюваності становить 1027,3.

"У столиці спостерігається зростання захворюваності у 1,8 рази у порівнянні з попереднім тижнем, що відбулося за рахунок як дитячого, так і дорослого населення", - йдеться в повідомленні.

Так, дітей захворіло - 11 944 (зростання у 1,8 рази), а дорослих - 18 486 осіб (зростання також у 1,8 рази).

Разом з тим, у структурі захворюваності діти становлять 39,3%, а на попередньому тижні - 39,1%. З них 61,5% - діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 7348 випадків серед школярів.

До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 695 осіб, із них 156 - діти.