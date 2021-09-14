У Києві повернуть штрафи за порушення карантину: коли і кого торкнеться

У Києві найближчим часом повернуться штрафи за порушення карантину для закладів. Штрафувати почнуть як тільки Держкомісія ТЕБ і НС введе "жовту" зону.

"Так (будуть штрафи, - ред.), якщо буде впроваджена "жовта" зона Держкомісією. Ми вже два тижні проводимо превентивні заходи, даємо рекомендації щодо дотримання карантинного режиму. Будемо, дійсно, виносити штрафні санкції", - повідомив Рубан.

За його словами, "жовта" зона карантину може бути введена як з наступного понеділка, так і через тиждень.

Рубан додав, що сума штрафів для столичних закладів при порушенні карантину буде починатися з 34 тисяч гривень.