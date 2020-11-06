У Києві вперше більше тисячі нових випадків коронавірусу

У Києві за минулу добу вперше з початку пандемії виявили більше тисячі нових випадків коронавірусу. Так, в столиці заразилися ще 1 002 людини.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Це вже четвертий день поспіль, коли в Києві фіксують нові антирекорди по коронавірусу. До цього найгіршим показником було 983 нових випадки COVID-19.

З початку пандемії в столиці вже заразилися 42 375 осіб, померли - 841 (+14), одужали - 15 218 (+1 449). При цьому на 461 людини скоротилося число активних хворих - зараз їх 26 316.

Нагадаємо, всього в Україні за минулу добу виявили 9 721 новий випадок коронавірусу. При цьому в країні вперше від COVID-19 померли понад 200 і одужали понад 10 тисяч осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що Київ в оновленому списку може виявитися в "червоній" зоні карантину. Це можливо через тривале зростання захворюваності.

Також повідомлялося, що в столиці посилили контроль за дотриманням масочного режиму в метро.

При цьому мер Києва Віталій Кличко заявив, що введення локдауну в столиці - це крайній захід.

Водночас в Міністерстві охорони здоров'я не виключають закриття метро в Києві через погіршення епідеміологічної ситуації.