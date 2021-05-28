У Києві на вихідних відзначатимуть день міста: які карантинні норми потрібно дотримуватися 

Жителів та гостей Києва закликають не забувати про дотримання дистанції, одягнуту маску, яка закриває ніс та рот, а також використання санітайзерів.
В місті, відповідно до чинних карантинних обмежень, заборонено:
перебування в громадських будинках і спорудах, транспорті без вдягнутих захисних масок;
перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;
самовільне залишення місця самоізоляції, обсервації;
проведення масових заходів за участю більше однієї особи на 4 кв. м або наповненістю залів понад 50 відсотків місць;
робота кінотеатрів та інших закладів культури з наповненістю залів понад 50 відсотків місць;
перевезення у транспорті пасажирів більше ніж 50% від кількості місць, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу;
проведення дискотек, робота нічних клубів, а також святкові заходи, банкети, майстер-класи у закладах харчування;
робота закладів громадського харчування після 24:00 та до 7:00, крім доставки та замовлень навинос;
розміщення відвідувачів у закладах харчування на відстані менше 2 м між столами та більше 4 осіб за столом;
обслуговування відвідувачів без забезпечення маркування для дотримання дистанції у черзі у 1,5 м, дотримання маскового режиму та організації централізованого збору використаних масок;
діяльність закладів з розміщення, крім готелів, санаторно-курортних закладів, а також реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю;
відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більше 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу;
проведення в закладах освіти масових заходів для учасників із більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів;
діяльність спортзалів та фітнес-центрів, якщо відвідувачів більше 1 особи на 10 кв. м, басейнів – якщо більше 4 осіб на одній доріжці для індивідуальних занять або 6 осіб – для спортивно-тренувальних груп;
відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту тимчасового або постійного проживання.