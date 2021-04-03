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У Києві зафіксували рекордну кількість хворих на COVID: 2 053 нових випадки за добу

Новость на русском → Субота 03 квітня 2021 10:53
У Києві зафіксували рекордну кількість хворих на COVID: 2 053 нових випадки за добу Фото: люди в медичних масках в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Києві зафіксували найбільшу кількість хворих на коронавірус з початку пандемії. Всього за добу 2 квітня підтвердили 2 053 нові випадки.

Про це повідомлили у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Серед хворих 1069 жінок, 841 чоловік, а також 143 дітей. Всього до лікарень столиці минулої доби госпіталізували 240 хворих на коронавірус, а також 394 пацієнтів із підозрою на COVID-19.

Одужали минулої доби в Києві 696 людей. Померли 50 людей.

З початку пандемії в столиці зафіксували 3545 летальних випадків від вірусу. Крім того, загальна кількість підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 166 658.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 812, у Деснянському - 384 та в Голосіївському районі - 195 випадків.

Нагадаємо, за минулу добу 2 квітня в Україні зафіксували найбільшу кількість нових хворих на коронавірус - 20 341 новий випадок.

Як відомо, у середу міська влада Києва повідомила про посилення карантину в столиці. Зокрема, з 5 квітня введуть проїзд за спецперепустками в усіх видах громадського транспорту, в тому числі й метро.

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