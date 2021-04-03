В Киеве зафиксировали рекордное количество больных COVID: 2 053 новых случая за сутки
В Киеве зафиксировали наибольшее количество больных коронавирусом с начала пандемии. Всего за сутки 2 апреля подтвердили 2 053 новые случаи.
Среди больных 1069 женщин, 841 мужчин, а также 143 детей. Всего в больницы столицы за минувшие сутки госпитализировали 240 больных коронавирусом, а также 394 пациентов с подозрением на COVID-19.
Выздоровели за прошедшие сутки в Киеве 696 людей. Умерли 50 человек.
С начала пандемии в столице зафиксировали 3545 летальных случаев от вируса. Кроме того, общее количество подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 166 658.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 812, в Деснянском - 384 и в Голосеевском районе - 195 случаев.
Напомним, за прошедшие сутки 2 апреля в Украине зафиксировали наибольшее количество новых больных коронавирусом - 20 341 новый случай.
Как известно, в среду городские власти Киева сообщили об ужесточении карантина в столице. В частности, с 5 апреля введут проезд по спецпропускам во всех видах общественного транспорта, в том числе и метро.