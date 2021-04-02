ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві закрили два ресторани через порушення карантину

Новость на русском → Київ, П'ятниця 02 квітня 2021 12:55
У Києві закрили два ресторани через порушення карантину Фото: у Києві закрили два ресторани (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Співробітники Головного управління Держпродспоживслужби у Києві спільно з представниками Департаменту муніципальної безпеки КМДА перевірили 10 нічних закладів, які працювали в "червоній" зоні карантину. Через порушення карантину закрили два ресторани.

Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби у Києві.

За результатами контролю виявили та зачинили два ресторани, які працювали попри заборону. Обмеження ігнорували:

  • ресторан "BAO", що на вулиці Мечникова, 14/1,
  • ресторан "Хлібний" на Хрещатику, 15/4.

На порушників склали адмінпротоколи. Також було виявлено та зачинено 3 літні майданчики на вулиці Хрещатик, які також працювали з порушенням карантинних заходів.

Фото: у Києві порушують карантин (facebook.com/kiev.dpss)

Зазначимо, Київ перебуває в "червоній" зоні карантину, яка передбачає роботу кафе та ресторанів лише "на виніс".

РБК-Україна писало, що локдаун у Києві посилюється з 5 квітня.

Нагадаємо, в Україні оновили дані по COVID: ще одна область у кроці від "червоної" зони.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Карантин нарушения
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19