В Киеве рекомендуют снова носить маски: в чем причина

Жителей Киева призвали соблюдать масочный режим в людных местах. В связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения призвала продолжить соблюдение масочного режима и социальной дистанции, чтобы избежать заражения COVID-19.

Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Поэтому киевлянам рекомендуют вернуться к масочному режиму в местах скопления людей для уменьшения риска заражения.

"Соответствующее заявление генеральный директор ВОЗ сделал после того, как во многих странах в течение нескольких недель росло количество респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и другими патогенами. В Киеве этот вопрос тоже актуален", - заявил Поворозник.

По его словам, в столице еженедельно фиксируются новые случаи заболевания коронавирусом. Среди пациентов, которые госпитализированы, есть и тяжелые пациенты.

Он подчеркнул, что киевлянам целесообразно вернуться к масочному режиму в местах скопления людей для уменьшения риска заражения.

"Речь идет в первую очередь о вашем здоровье, которое нужно беречь. В частности, при ухудшении состояния и первых симптомах болезни следует обязательно обращаться к своему семейному врачу и, при необходимости, которую определит врач, вовремя проходить тестирование на COVID-19", - добавил он.

Коронавирус в Украине и мире

ВОЗ официально отменила пандемию коронавируса в мире в мае прошлого года. В Украине сняли ограничения и отменили карантин.

В ноябре главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью РБК-Украина рассказал, что в Украине зафиксировано 13 штаммов коронавируса.

В декабре в ВОЗ допустили рост заболеваемости новым видом COVID-19, который назвали штамм JN.1. По данным Организации, в конце года только через месяц уровень заболеваемости COVID-19 вырос на 52% в мире.

На днях ВОЗ призвала продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию во избежание заражения COVID-19.

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